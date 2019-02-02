В Москве откроют новые автовокзалы в составе ТПУ

В ближайшие годы в Москве откроют несколько новых автовокзалов и станций на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов. Об этом со сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Фактически по своему масштабу и значению – это будут традиционные вокзалы, просто в новой, более современной интерпретации", – приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

К узлам "Селигерская" и "Ховрино" подведут междугородние и международные автобусные маршруты. В составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" построят автовокзалы меньшего масштаба. Также стоится автовокзал возле станции метро "Щелковская".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что автовокзал "Северные ворота" начнет принимать междугородные и международные рейсы с февраля-марта 2019 года.