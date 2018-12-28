Автовокзал "Северные ворота" примет междугородные рейсы в первые месяцы 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автовокзал "Северные ворота" начнет принимать междугородные и международные рейсы с февраля-марта 2019 года. Об этом сказал Сергей Собянин во время осмотра строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". Автовокзал входит в состав ТПУ.

"Сегодня мы открываем не только вокзал для городских перевозок, но и междугородный автовокзал, который заработает в феврале-марте этого года. Здесь будет пересадка на междугородние автобусы, которые идут в северном, северо-восточном, северо-западном направлении, в том числе и в Финляндию, Санкт-Петербург и так далее", – сообщил мэр Москвы.

Автовокзал возьмет на себя значительную часть пассажиропотока из городов Подмосковья – Химки, Долгопрудный, из Шереметьево. Здесь также будут делать остановки автобусы, которые идут в ближайшие районы Москвы – Ховрино, Западное Дегунино, Левобережный.

Строительство автовокзала "Северные ворота" уже завершилось. Он находится в четырехэтажном здании площадью 9600 квадратных метров прямо над северным вестибюлем метро "Ховрино".

В автовокзале обустроено восемь перронов посадки и четыре перрона высадки пассажиров междугородних рейсов. Также здесь есть перроны для посадки и высадки пассажиров пригородных и городских автобусов у метро, плоскостная перехватывающая парковка на 100 машиномест, площадка для стоянки межрейсовых автобусов.

Каждый день с "Северных ворот" будут отправляться 130 рейсов, 2800 пассажиров по 22 межрегиональным и 12 международным маршрутам. К 2023 году его пассажиропоток увеличится до 3700 человек.

Ранее 28 декабря мэр Москвы открыл пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу на севере столицы. Переход длиной около 500–600 метров, он проходит под Северо-Восточной хордой и над железнодорожными путями. Переход позволит жителям Западного Дегунина экономить до 40 минут в день.

Вскоре откроется железнодорожная платформа "Ховрино-2". Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. Его полностью построят в 2020 году. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно, путь от метро до аэропорта благодаря этому сократится на три километра. Также на ТПУ откроют перехватывающую парковку для машин, едущих по трассе "Москва – Санкт-Петербург".