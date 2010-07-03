Более 20 ТПУ построят в ТиНАО к 2035 году

Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) возведут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).
По его словам, "в Новой Москве активно строятся дороги, развязки и линии метро", однако "для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ".
Так, к 2025 году появится 13 транспортно-пересадочных узлов, а в следующие десять лет – еще 11. Предполагается, что ТПУ также "станут центрами притяжения общественной жизни".
"Помимо станций метро, парковок и автостанций там откроются офисные, торговые, спортивные и досуговые центры", – приводит слова Жидкин пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Ранее стало известно, что крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел "Рязанская" может заработать уже в конце 2019 года. ТПУ объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и МЦК.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.