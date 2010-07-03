Более 20 ТПУ построят в ТиНАО к 2035 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) возведут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

По его словам, "в Новой Москве активно строятся дороги, развязки и линии метро", однако "для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ".

Так, к 2025 году появится 13 транспортно-пересадочных узлов, а в следующие десять лет – еще 11. Предполагается, что ТПУ также "станут центрами притяжения общественной жизни".

"Помимо станций метро, парковок и автостанций там откроются офисные, торговые, спортивные и досуговые центры", – приводит слова Жидкин пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Ранее стало известно, что крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел "Рязанская" может заработать уже в конце 2019 года. ТПУ объединит две ветки метрополитена, железную дорогу и МЦК.