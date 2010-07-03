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02:44

Китайская компания спроектирует новую станцию столичного метро

транспорт строительство недвижимость

02:44

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Фото: stroi.mos.ru

Компания "Мосинжпроект" и китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC (China Railway Construction Corporation) подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект".

Соглашение предполагает участие китайских специалистов в проектировании. CRCC уже занимается строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, отметил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, CRCC имеет большой опыт строительства транспортных объектов по всему миру. Компания также изучает потенциал рынка строительства и других столичных ТПУ, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса столицы.

Технологическая часть ТПУ предполагает связь станции Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект" и строящейся одноименной станции БКЛ. Туда же подведут маршруты наземного пассажирского транспорта.

В свою очередь коммерческая часть ТПУ предполагает строительство свыше 50 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье, торговые объекты и подземный паркинг примерно на 500 автомобилей.

Ранее сообщалось, что семь ТПУ возведут на Некрасовской линии метро: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".

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