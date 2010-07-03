Участок для строительства объектов ТПУ "Лесопарковая" выделят в столице

Фото: stroi.mos.ru

В Москве выделят участок для строительства объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лесопарковая". Решение о предоставлении участка приняла Градостроительно-земельная комиссия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, участок для строительства технологической части ТПУ "Лесопарковая" и вестибюля № 2 станционного комплекса "Лесопарковая" Бутовской линии метро имеет площадь 9,3 гектара.

"Предоставление земельного участка для продления Бутовской линии метрополитена и строительства пересадочного узла с Калужско-Рижской линии метрополитена позволит обеспечить скоростным транспортом население и работающие районы Северное и Южное Бутово и район Ясенево, а также сократит перегрузку южного участка действующей Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, а также улучшить экологческую ситуацию в жилых районах Северное Бутово и Ясенево", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в ближайшие годы в Москве откроют несколько новых автовокзалов и станций на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов.

К узлам "Селигерская" и "Ховрино" подведут междугородние и международные автобусные маршруты. В составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" построят автовокзалы меньшего масштаба. Также строится автовокзал возле станции метро "Щелковская".

