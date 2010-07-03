Автовокзал на ТПУ "Саларьево" планируют открыть осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенью в составе транспортно-пересадочного узла "Саларьево" в ТиНАО планируют открыть автовокзал. Об этом сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пешеходы смогут менять один вид транспорта на другой, не выходя на улицу.

Площадь автовокзала, рассчитанного на 250 рейсов в день, составит около пяти тысяч квадратных метров. По предварительным прогнозам, им смогут пользоваться около 43 тысяч пассажиров.

Помимо станции метро, в состав ТПУ входят перехватывающие парковки, станции междугородных и пригородных автобусов, торговый центр и международный автовокзал.

Открытие транспортно-пересадочного узла состоялось 22 апреля. По словам Сергея Собянина, запуск ТПУ, который находится в поселении Московский, разгрузит движение на МКАД, на Киевском шоссе и на всем юго-западе.

