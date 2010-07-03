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15:10

Собянин открыл транспортно-пересадочный узел "Саларьево"

город мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

15:10

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Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

"И международный автовокзал, и пригородные автобусы, и метро здесь. Огромное количество перехватывающих парковок. Все парковочные места здесь были закрыты, а сейчас 5000 парковочных мест", – сказал мэр Москвы в ходе общения с горожанами.

Запуск ТПУ "Саларьево" разгрузит движение на МКАД, на Киевском шоссе и на всем юго-западе, отметил он.

ТПУ "Саларьево" находится в поселении Московский, на пересечении строящейся магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" с Киевским шоссе.

Площадь ТПУ составляет 15,5 гектара. В его состав вошли станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена, международный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1600 машино-мест, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотными площадками. Также в ТПУ вошел ТРЦ "Саларис".

В нем появится многофункциональный комплекс с гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами. В комплекс можно будет попасть сразу из метро "Саларьево".

Этот ТПУ станет одним из самых крупных в Москве. Узел будет обслуживать пассажиров из Подмосковья, поселений Сосенского, Московский и Мосрентген.

Впервые в Москве ТПУ построен с возможностью пересадки между различными видами транспорта и проходом ТРЦ через подземный пешеходный переход. Пассажиропоток ТПУ "Саларьево" составит 115 тысяч человек в сутки.

Новый автовокзал находится в одноэтажном здании с подземным переходом в метро общей площадью 5000 квадратных метров. Сегодня он заработал в тестовом режиме. Полностью автовокзал начнет работать во второй половине 2019 года. Здесь есть 15 перронов, автовокзал сможет обслуживать до 250 пригородных и междугородних рейсов в сутки.

Одновременно с открытием ТПУ также запустили движение по двум новым дорогам: по Проектируемому проезду №905 с путепроводом 840 метров для транспортного обслуживания территории автовокзала. Также запущено движение по Проектируемому проезду №907 длиной 3,7 километра, который соединяет дороги , соединяющему автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с ТПУ "Саларьево" и Киевским шоссе.

На бывшем полигоне твердых промышленных и бытовых отходов, находящемся рядом с ТПУ, ведутся работы по рекультивации. Они включают защиту грунтовых вод от фильтрата и устройство противофильтрационной завесы, а также укрепление склонов, установку подпорной стены, восстановление защитного экрана. Рекультивацию завершат в октябре-декабре этого года.

ТПУ "Савеловская"

город мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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