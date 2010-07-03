ТПУ "Саларьево" планируют открыть к середине апреля

Фото: stroi.mos.ru

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" планируется открыть для пассажиров к середине апреля текущего года, сообщил заместитель мэра по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Буквально через две недели, я думаю, максимум откроется ТПУ "Саларьево". Могу сказать, что интеграция метро "Саларьево" непосредственно с автовокзалом и большим общественно-деловым центром уже проведена", – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Общая площадь ТПУ "Саларьево" составит 313 тысячи квадратных метров. В нем появится многофункциональный комплекс с гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами – попасть в который можно будет сразу из метро "Саларьево". Здесь же организуют парковку, рассчитанную на пять тысяч машино-мест.

Этот ТПУ станет одним из самых крупных в Москве. Узел будет обслуживать пассажиров из Подмосковья, поселений Сосенского, Московский и Мосрентген. Всего в Москве планируется построить 96 транспортно-пересадочных узлов.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы в столице откроют несколько новых автовокзалов и станций на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов.

К узлам "Селигерская" и "Ховрино" подведут междугородние и международные автобусные маршруты. В составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" построят автовокзалы меньшего масштаба. Также стоится автовокзал возле станции метро "Щелковская".