РЖД откроют зоны для пассажиров с питомцами еще на трех вокзалах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца 2026 года еще на трех вокзалах откроют специализированные зоны для пассажиров с домашними животными. Об этом в ходе стратегической сессии пассажирского блока ОАО "РЖД" сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов.

"Уверен, такой сервис будет очень востребован, ведь забота о комфорте наших друзей сделает их путешествия приятными", – сказал Цуканов, которого цитирует Агентство "Москва".

По его словам, для животных создают отдельное пространство. Одна такая зона уже работает на Ленинградском вокзале в Москве, а до конца года к ней добавятся еще три. В новых пространствах предусмотрели все необходимое, чтобы их было легко убирать и чтобы питомцы находились там в безопасности. Кроме того, везде обустроили отдельные места для купания.

Ранее сообщалось, что в поездах дальнего следования в России часто путешествуют лемуры, еноты, сурикаты, мелкие обезьяны и даже лебеди. Вагоны, в которые можно брать питомцев, на сайте РЖД отмечены специальным знаком "лапка".