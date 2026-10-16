Историческим пилонам у Центрального московского ипподрома вернули первоначальный облик

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице завершили реставрацию исторических пилонов с конными скульптурами у Центрального московского ипподрома, восстановив их первоначальный облик. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передал портал мэра и правительства.

Пилоны расположены в начале Беговой аллеи со стороны Ленинградского проспекта, ранее они входили в состав въездных ворот ипподрома. Массивные столбы украшены скульптурной композицией "Диоскуры, укрощающие коней". Сейчас архитектурная группа имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Работы проводились в несколько этапов в рамках комплексной реконструкции ипподрома. Перед началом реставрации специалисты выполнили научные исследования, чтобы установить первоначальный облик памятника XIX века.

По словам руководителя столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в ходе работ были удалены поздние слои штукатурки с лепного декора и пьедесталов, на которых установлены скульптуры из шпиатра. Затем специалисты обработали конструкции противосолевыми растворами.

Реставраторы также восстановили утраченные и поврежденные элементы, укрепили кирпичную кладку и устранили трещины методом инъектирования. На заключительном этапе они воссоздали декоративное оформление композиции, используя современные высокопрочные материалы.

Пилоны установили в 1899 году как часть въездных ворот Центрального московского ипподрома. В 1960-е годы ворота разобрали, однако столбы с фигурами людей и лошадей сохранились. Со временем конструкции получили повреждения, а некоторые декоративные детали были утрачены.

Центральный московский ипподром основали в 1834 году. Он считается старейшим ипподромом России и первым в мире ипподромом для рысистых испытаний. Комплекс расположен на территории бывшего Ходынского поля на улице Беговой, доме 22. После комплексной реконструкции ипподром стал многофункциональным общественным пространством.

В сентябре Центральный Московский ипподром открыли после комплексной реконструкции, проходившей с 2024 года. В ходе работ обновили спортивную инфраструктуру, отреставрировали главный корпус, а основную трибуну оборудовали для одновременного приема двух тысяч зрителей. В церемонии открытия участвовали Сергей Собянин, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

