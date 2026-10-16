Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:52

Город

Историческим пилонам у Центрального московского ипподрома вернули первоначальный облик

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице завершили реставрацию исторических пилонов с конными скульптурами у Центрального московского ипподрома, восстановив их первоначальный облик. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передал портал мэра и правительства.

Пилоны расположены в начале Беговой аллеи со стороны Ленинградского проспекта, ранее они входили в состав въездных ворот ипподрома. Массивные столбы украшены скульптурной композицией "Диоскуры, укрощающие коней". Сейчас архитектурная группа имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Работы проводились в несколько этапов в рамках комплексной реконструкции ипподрома. Перед началом реставрации специалисты выполнили научные исследования, чтобы установить первоначальный облик памятника XIX века.

По словам руководителя столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в ходе работ были удалены поздние слои штукатурки с лепного декора и пьедесталов, на которых установлены скульптуры из шпиатра. Затем специалисты обработали конструкции противосолевыми растворами.

Реставраторы также восстановили утраченные и поврежденные элементы, укрепили кирпичную кладку и устранили трещины методом инъектирования. На заключительном этапе они воссоздали декоративное оформление композиции, используя современные высокопрочные материалы.

Пилоны установили в 1899 году как часть въездных ворот Центрального московского ипподрома. В 1960-е годы ворота разобрали, однако столбы с фигурами людей и лошадей сохранились. Со временем конструкции получили повреждения, а некоторые декоративные детали были утрачены.

Центральный московский ипподром основали в 1834 году. Он считается старейшим ипподромом России и первым в мире ипподромом для рысистых испытаний. Комплекс расположен на территории бывшего Ходынского поля на улице Беговой, доме 22. После комплексной реконструкции ипподром стал многофункциональным общественным пространством.

В сентябре Центральный Московский ипподром открыли после комплексной реконструкции, проходившей с 2024 года. В ходе работ обновили спортивную инфраструктуру, отреставрировали главный корпус, а основную трибуну оборудовали для одновременного приема двух тысяч зрителей. В церемонии открытия участвовали Сергей Собянин, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

При реставрации Московского ипподрома использовали более 500 архивных материалов

Читайте также


город

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика