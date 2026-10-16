РЖД начали тестирование посадки в "Сапсан" с использованием биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Российские железные дороги" приступили к тестированию посадки в электропоезда "Сапсан" с использованием биометрических данных. Об этом сообщил начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров, передает ТАСС.

Сейчас технологию проверяют на отдельных группах пассажиров – фокус-группе. По словам Петрова, цель испытаний – разобраться в технологических и технических нюансах и доработать их.

Запуск посадки по биометрии в постоянную эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва является мировым лидером по числу способов оплаты проезда в транспорте. В частности, оплата по биометрии работает в столице уже пять лет. За это время пассажиры применили ее более 240 миллионов раз. Безопасность системы обеспечена банковским уровнем защиты.