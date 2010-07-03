Зеленая зона отдыха появится около планируемого ТПУ на Ленинградском шоссе

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Зеленая зона отдыха появится около планируемого транспортно-пересадочного узла на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

При мониторинге Северного административного округа обнаружилось ненадлежащее содержание территории. Земельный участок свыше 500 квадратных метров оказался захламлен строительными отходами. Находится он по адресу: Ленинградское шоссе, владение 77Б.

Сейчас место привели в порядок, а свалку ликвидировали. По проекту, в границах ТПУ должны построить автовокзал, разворотную площадку для общественного транспорта, стоянку такси, перехватывающую парковку на 500 машино-мест и гостиницу. Там также планируется обустроить сквер, установить лавочки и фонари.

В мае в Москве начали благоустраивать улицу Остоженку и прилегающие переулки – Мансуровский и Кропоткинский. Между Мансуровским и Еропкинским переулками разобьют сквер. Для автомобилистов организуют парковочные карманы примерно на 90 машин. Окончить работы собираются к сентябрю этого года.

До конца года власти столицы намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда. На набережной Шитова заменят игровые комплексы и тренажеры, обновят резиновое покрытие. Площадь спортивной зоны увеличат, установят столы для игры в пинг-понг и дополнительное оборудование для тренировок. На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, создадут места отдыха с качелями и беседками.