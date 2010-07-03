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09:48

Набережную и причал Черкизовского пруда реконструируют до конца года

город благоустройство Мой район

09:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2019 года власти столицы намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На набережной Шитова заменят игровые комплексы и тренажеры, обновят резиновое покрытие. Площадь спортивной зоны увеличат, установят столы для игры в пинг-понг и дополнительное оборудование для тренировок.

На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками. Причал на западном берегу Черкизовского пруда реконструируют таким образом, чтобы в дальнейшем здесь можно было организовать прокат лодок. В порядок приведут участок площадью более 20 гектаров.

Работы по благоустройству уже стартовали. Стволы деревьев закрыли, чтобы не повредить их. Затем рабочие уберут опоры и линии освещения, скамейки и урны. После этого приступят к прокладке траншей под инженерные коммуникации.

"Закрывать территорию Черкизовского пруда для посетителей не планируется — ремонт будет проходить поэтапно, поэтому местные жители могут здесь гулять и отдыхать", – указали в департаменте капитального ремонта.

В северной части Черкизовского пруда обустроят гидробиоплато (мелководный отгороженный участок дна, где высаживают специальные водные растения, которые обеспечивают естественную биологическую очистку воды).

На всей территории запланирована высадка деревьев и кустарников. Освещать местность в темное время суток будут новые фонари, стилизованные под исторические.

Ранее сообщалось, что парк "Дубки" благоустроят с учетом пожеланий местных жителей. Там построят новый каток площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Также планируют изменить облик указателей, которые появятся в "Дубках" после благоустройства. Специалисты высадят в парке деревья и кустарники, обустроят газон и разобьют цветники. Выбор растений обсудили с москвичами. Например, местные жители попросили высадить лещину подальше от дорожек.

Кроме того, началось благоустройство парка в пойме Яузы. Общая площадь, на которой пройдут работы, составит 34,5 гектара. В ходе благоустройства планируют обновить дорогу вдоль парка, а также установить порядка 300 современных фонарей. Помимо этого, будет реконструирована ледовая коробка, а также обновлены детские и спортивные площадки.

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город благоустройство Мой район

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