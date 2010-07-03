Парк "Дубки" благоустроят с учетом пожеланий местных жителей

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

При благоустройстве парка "Дубки" в Тимирязевском районе столицы учтут пожелания местных жителей. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента капремонта.

Как рассказали в ведомстве, была создана рабочая группа для обсуждения работ по благоустройству парка с москвичами. В нее вошли представители местных жителей, органов исполнительной власти, подрядной и проектной организаций. "В ходе заседаний рабочей группы было принято решение, что в парке возведут один павильон вместо двух и разместится он на севере парка", – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, по просьбам местных жителей в парке обустроят новый каток площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Три детских площадки реконструируют, причем все игровое оборудование согласуют с инициативной группой жителей.

В рамках работ также планируют изменить облик указателей, которые появятся в "Дубках" после благоустройства. Специалисты высадят в парке деревья и кустарники, обустроят газон и разобьют цветники. Выбор растений обсудили с москвичами. Например, местные жители попросили высадить лещину подальше от дорожек.

Рабочая группа также одобрила инициативу жителей по высадке деревьев после завершения благоустройства. Теперь предстоит рассмотреть вопрос о запрете автомобильного движения в парке.

Основные работы по благоустройству в парке "Дубки" должны завершиться в этом году, уточнили представители департамента капремонта.