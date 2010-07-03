Парк "Дубки" благоустроят с учетом пожеланий местных жителей

При благоустройстве парка "Дубки" в Тимирязевском районе столицы учтут пожелания местных жителей. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента капремонта.
Как рассказали в ведомстве, была создана рабочая группа для обсуждения работ по благоустройству парка с москвичами. В нее вошли представители местных жителей, органов исполнительной власти, подрядной и проектной организаций. "В ходе заседаний рабочей группы было принято решение, что в парке возведут один павильон вместо двух и разместится он на севере парка", – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, по просьбам местных жителей в парке обустроят новый каток площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Три детских площадки реконструируют, причем все игровое оборудование согласуют с инициативной группой жителей.
В рамках работ также планируют изменить облик указателей, которые появятся в "Дубках" после благоустройства. Специалисты высадят в парке деревья и кустарники, обустроят газон и разобьют цветники. Выбор растений обсудили с москвичами. Например, местные жители попросили высадить лещину подальше от дорожек.
Рабочая группа также одобрила инициативу жителей по высадке деревьев после завершения благоустройства. Теперь предстоит рассмотреть вопрос о запрете автомобильного движения в парке.
Основные работы по благоустройству в парке "Дубки" должны завершиться в этом году, уточнили представители департамента капремонта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.