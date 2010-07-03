Началось благоустройство улиц Тимирязевского района

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Работы по комплексному благоустройству в Тимирязевском районе затронут часть проезда Соломенной Сторожки, а также улицы Астрадамская и Вучетича. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

Сейчас специалисты делают кабельную канализацию, куда уберут все воздушные провода. В планах – ремонт и развитие системы водостока.

Помимо этого, рабочие установят бордюрный камень, расширят тротуар и замостят его гранитной плиткой.

В рамках благоустройства в районе оборудуют свыше 160 мест для парковки. Также обновят три автобусные остановки, разобьют новые газоны и посадят более 60 деревьев и 160 кустарников.

Улицы при этом не будут полностью перекрывать. Ограничения введут на отдельных полосах. Завершить работу хотят к сентябрю.

Ранее сообщалось, что в 2019 году благоустроят парки "Дубки", "Дружба" и усадьбу "Люблино". В департаменте культуры добавили, что во всех парках Москвы этим летом запланированы 2,7 тысячи международных, гастрономических, спортивных и музыкальных фестивалей.

