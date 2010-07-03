Дворы в районе Арбат благоустроят на средства от платных парковок

В районе Арбат до конца года благоустроят десять дворов. Работы будут вести на средства, полученные от платных парковок, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Как уточнили в АМПП, в 2019 году работы проведут во дворах домов на улицах Арбат и Новый Арбат, а также в Староконюшенном, Большом Афанасьевском и Калошином переулках.
По данным пресс-службы, в рамках мероприятий запланирован ремонт асфальта, замена бордюров и покрытия на детских площадках. Специалисты также обустроят парковочные карманы, разобьют цветники и посадят деревья.
"Деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на благоустройство дворовых территорий", – отметили представители АМПП. Москвичам напомнили, что они могут выбрать понравившийся проект на портале "Активный гражданин" или же обратиться к муниципальным депутатам.
В середине апреля на портале "Наш город" открыли весенне-летние темы. У горожан вновь появилась возможность сообщать о проблемах, которые возникают именно в теплое время года, например, о неправильном уходе за деревьями во дворах и парках, о вытоптанном газоне или о стертой дорожной разметке.
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