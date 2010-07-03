На портале "Наш город" открыли весенне-летние темы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Наш город" вновь открылись весенне-летние темы. Москвичи могут сообщить о неправильном уходе за деревьями во дворах и в парках, о вытоптанном газоне и других проблемах, которые возникают именно в теплое время года, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в разделе "Моя дорога" можно оставить жалобу на стертую дорожную разметку. В категориях "Мой двор", "Моя дорога" и "Городская инфраструктура" предлагают сообщать о побелке на деревьях, о провалах грунта во дворах, о невыкорчеванных пнях и частичном отсутствии газона. В прошлом сезоне москвичам, обратившимся на портал "Наш город", помогли решить более 60 тысяч подобных проблем.

От отмечается, что сезонные темы вводят на портале постепенно. Это позволят жителям контролировать работу коммунальных служб в режиме онлайн.

Портал "Наш город" был создан по инициативе Сергея Собянина в 2011 году. На нем уже зарегистрировались более 1,3 миллиона горожан. Активные пользователи помогают властям следить за качеством работ по ремонту и благоустройству объектов городского хозяйства, за работой метро, чистотой во дворах и парках.

На портале работает многоуровневая система обработки жалоб. Она позволяет быстро проверять данные и устранять конкретные нарушения. На решение одного вопроса отводится не более восьми рабочих дней.