Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство парка в пойме Яузы началось в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента капремонта Москвы Дениса Лебедева.

"Весь процесс работ по благоустройству вдоль улицы Заповедная, который связан с разрытиями и строительством инфраструктурных объектов парка, будет проводиться при постоянном археологическом сопровождении, поскольку часть территории – историческая", – заявил Лебедев.

Он пояснил, что часть территории находится в границах археологического наследия "Село Медведково". В связи с этим перед началом строительных работ с рабочими будет проведен инструктаж от археологов, где им расскажут, какие действия следует предпринять, если вдруг в ходе работ они обнаружили историческую находку.

Руководитель департамента капремонта заявил, что общая площадь, на которой пройдут работы по благоустройству, составит 34,5 гектара. В ходе благоустройства они планируют обновить дорогу вдоль парка, а также установить порядка 300 современных фонарей. Помимо этого, будет реконструирована ледовая коробка, а также обновлены детские и спортивные площадки.

Отдельное внимание будет уделено реке Яуза, ее специалисты очистят от ила, мусора и болотных растений. Основные работы планируют завершить уже в нынешнем году.