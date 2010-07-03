Хоккейная коробка, спортивные площадки и веревочный парк. Как благоустроят парк "Дубки"

На севере Москвы начались работы по благоустройству парка "Дубки". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Общая площадь территории, где пройдут работы, составляет 18 гектаров. Отмечается, что концепция благоустройства парка подготовлена с учетом пожеланий москвичей.
Основные работы по благоустройству парка начнутся во второй половине месяца, тогда парк полностью закроют. Сейчас жители могут гулять по тем тропинкам и дорожкам, где на данный момент нет ремонта.
"Возле домов № 10 и № 14 на улице Немчинова, а также у главного входа в парк установлены информационные щиты со сроками проведения ремонта. Всю необходимую информацию горожане также могут уточнить в информационном павильоне, который расположен у главного входа в парк", – рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
Проект благоустройства предполагает сохранение парка. Сперва рабочие защитят деревья, чтобы во время ремонта они не пострадали, а после приступят к демонтажу дорог, опор, линий освещения. Также в ходе первичных работ будут заменены скамейки и урны на более современные. Затем начнется прокладка траншей под инженерные коммуникации.
После специалисты отведут отдельное внимание спортивной зоне. Во время работ будут приведены в порядок две существующие спортивные зоны парка. На севере парка появится новая хоккейная коробка, также будет расширена площадь новой ледовой арены в два раза. Помимо этого, специалисты благоустроят место для игры в настольный теннис и создадут площадку для воркаута. А на месте уже существующих площадок обновят резиновое покрытие и заменят тренажеры.
Тем временем в западной части парка создадут пространство для игры в волейбол и сделают детский веревочный парк. В парке также появится многофункциональный павильон, где горожане смогут брать напрокат ракетки для тенниса, мячи для волейбола и многое другое. В этом же здании будет администрация парка, охрана и туалет.
Помимо этого, на всех трех площадках специалисты обновят игровые комплексы для детей. Также все покрытие на территории парка будет обновлено, а по периметру его появятся фонари с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. Отдельное внимание будет отведено дополнительному озеленению парка.
Основные работы по благоустройству парка планируют завершить уже в этом году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.