Велодорожки, спортивные площадки и цветники: как благоустроят Капотню

В Капотне приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда № 5217. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе департамента капитального ремонта сообщили, что к настоящему времени улицы Капотни находятся в неудолетворительном состоянии. "Разбитые дороги, узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной части", – отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что комплексные работы пройдут по замене тротуара и асфальта. Вдоль дорог организуют парковочные пространства, а на территории района создадут плоскотные парковки для водителей автомобилей и заездные карманы для общественного транспорта.
Помимо этого, специалисты отдельное внимание уделят озеленению района: будут высажены более 850 деревьев и около 9400 кустарников, а также появятся цветники. При этом вся территория района будет освещена порядка 1100 современными фонарями, а для удобства граждан по всему району установят уютные скамейки и урны.
Также в Капотне создадут современные детские и спортивные площадки, а также оборудуют велодорожки, а вместо существующих установят более 20 современных остановочных павильонов.
Возле пруда в районе улицы Капотни создадут зону отдыха с кафе и парковкой. Рядом с ней оборудуют комфортные лавочки и променад у воды, а понедалеку содадут небольшой районный парк со спортивными и детскими площадками, с шахматным павильоном, сценой для спектаклей и концертов.
Отмечается, что специалисты уже приступили к устройству кабельной канализации, а также ремонту и усовершенствованию системы водостока. Все работы отделены специальным ограждением с сигнальными огнями. Для прохода пешеходы могут воспользоваться временными настилами.
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