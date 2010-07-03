В столице начали высаживать кустарники по программе благоустройства

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На благоустроенных в 2018 году улицах в Москве началась высадка кустарников. Об этом сообщил департамент капитального ремонта столицы.

"Работы стартовали на Лесной улице и в прилегающих к ней переулках, на территории восстановленного в прошлом году исторического прохода в Парк Горького с Ленинского проспекта, на площади перед метро "Улица 1905 года", в переулках Китай-города", – отмечает департамент.

Работы после этого продолжатся на территории Еврейского музея и Центра толерантности, а также перед главным входом на ВДНХ. Этой весной в Москве высадят более 19 тысяч кустарников. Все выполняется по ночам.

Столичный район Капотня начнут ремонтировать этим летом, а закончат в следующем году. Заброшенные берега и склоны Москвы-реки превратят в парк с променадом, по болоту проложат дорожки на сваях, благоустроят улицы.