Пять переулков рядом с Патриаршими прудами благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работу по комплексному благоустройству Большого Козихинского, Богословского, Благовещенского, Ермолаевского и Вспольного переулков начались в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Площадь благоустройства составит почти пять гектаров. Пока специалисты расширяют тротуары и мостят их гранитной плиткой, а также прячут под землю все воздушные кабельные линии, разные стороны переулков будут попеременно перекрывать. При этом работы не помешают машинам и пешеходам.

Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в переулках появятся более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, свыше 20 информационных стел, урны и скамейки.

После окончания благоустройства водители смогут парковаться в специальных карманах, рассчитанных на 250 машин.

Сейчас уже почти обновлены водопроводные сети и теплосети. А к сентябрю, помимо упомянутых преобразований, в районе разобьют девять тысяч квадратных метров газона, высадят около 30 деревьев и более 700 кустарников.

Ранее началось благоустройство территорий вокруг Киевского вокзала. Осенью там появятся 13 остановок общественного транспорта и около 1500 фонарей с энергосберегающими лампами.

