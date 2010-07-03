Пять переулков рядом с Патриаршими прудами благоустроят

Работу по комплексному благоустройству Большого Козихинского, Богословского, Благовещенского, Ермолаевского и Вспольного переулков начались в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Площадь благоустройства составит почти пять гектаров. Пока специалисты расширяют тротуары и мостят их гранитной плиткой, а также прячут под землю все воздушные кабельные линии, разные стороны переулков будут попеременно перекрывать. При этом работы не помешают машинам и пешеходам.
Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в переулках появятся более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, свыше 20 информационных стел, урны и скамейки.
После окончания благоустройства водители смогут парковаться в специальных карманах, рассчитанных на 250 машин.
Сейчас уже почти обновлены водопроводные сети и теплосети. А к сентябрю, помимо упомянутых преобразований, в районе разобьют девять тысяч квадратных метров газона, высадят около 30 деревьев и более 700 кустарников.
Ранее началось благоустройство территорий вокруг Киевского вокзала. Осенью там появятся 13 остановок общественного транспорта и около 1500 фонарей с энергосберегающими лампами.
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