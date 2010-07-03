Масштабное благоустройство началось в парке Дружбы

На севере столицы началось комплексное благоустройство парка Дружбы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Завершить все работы планируется в этом году.
Работы проведут на площади более 40 гектаров. Концепцию благоустройства готовили с учетом пожеланий и предложений местных жителей. До лета закрывать парк для посетителей не будут. Им разрешается не только гулять по дорожкам и аллеям, но и проходить к метро или перемещаться по его территории.
По всей территории парка обновят покрытие дорожек и тропинок. Имеющиеся в зоне деревья и кустарники приведут в порядок, а сверх того высадят новые, разобьют цветники и клумбы. Прогуливаться по парку будет людям с ограниченным возможностями, для них приспособят всю инфраструктуру зоны отдыха. А чтобы по парку можно было прогуливаться вечером, заменят, а местами дополнительно установят фонари.
На территории с восточной стороны до улицы Лавочкина обустроят спортивную и детскую площадки. Выделят территорию и для выгула и дрессировки собак. Среди деревьев появится зона с удобными скамейками, в центре нее расположится зеленый островок, представляющий из себя зеленый массив из кустарников и многолетников.
В парке уже оборудовали строительный городок – рабочие установили ограждения со стороны Ленинградского шоссе, на площади вокруг памятника "Дружба" и вдоль Фестивальных прудов. На ограждениях разместили информацию о путях обхода. О проведении работ также говорят 10 информационных щитов.
В ближайшее время для посетителей установят информационный павильон, в котором будут представлены разделы проекта по благоустройству парка. В павильоне также будут работать представители подрядной организации, которые ответят на вопросы жителей.
Рабочие уже демонтируют бордюры и изношенное покрытие на дорожках. Также они начали убирать скамейки, урны и парковый декор на участках, где ведется ремонт. В северо-восточной части зоны отдыха разбирают аттракционы – когда работы завершатся, их вернут на прежние места.
Площадки возле 14 памятников, установленных в разных частях зеленой зоны, облагородят. Там разобьют клумбы и цветники, сделают удобные дорожки, которые позволят всем желающим подойти поближе, установят скамейки, фонари и урны. Для монументов, которые могут появиться здесь в будущем, предусмотрели создание специальной аллеи.
На территории зеленой зоны появятся две детские площадки – в северной и центральной частях парка. Существующую площадку для детских игр в западной части реконструируют. По периметру Фестивальных прудов установят беседки для отдыха.
В северо-восточной части оборудуют скейт-парк, площадки для игры в пинг-понг и для занятий воркаутом, пункт проката спортивного инвентаря. Для проведения массовых мероприятий организуют специальную зону с возможностью размещения временной сцены.
На центральной площади зоны отдыха появится волнообразная "цветочная река" с многолетними растениями и прогулочной дорожкой по центру.
В парке Дружбы проводят досуг жители Левобережного, Головинского и Ховрина. Также через парк проходят транзитные пешеходные маршруты, соединяющие эти районы, а также путь, ведущий к станции метро "Речной вокзал".
В прошлом году в столице в порядок привели 82 зеленые зоны. В этом благоустроят еще 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 знаковых объекта – бульвары, скверы и площади, популярные у горожан.
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