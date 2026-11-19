Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Курск увеличилось до 11. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.

"В клинике получили ранения три женщины, еще две – в частном секторе", – написал глава региона.

По его словам, все пострадавшие получили несерьезные травмы. Хинштейн добавил, что продолжается оценка нанесенного ущерба, всем будет оказана помощь.

Об атаке ВСУ на Курск губернатор области сообщил днем 19 ноября. Тогда было известно о девяти пострадавших.

Кроме того, повреждения получили многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медколледж. Повреждены фасад здания и окна травмпункта, а также ряд автомобилей, некоторые из которых загорелись.