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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны проверили их в различных рабочих режимах, после чего перевели на аэродром базирования.

В "Ростехе" рассказали, что переданные ВС истребители оснащены обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения. Су-57 востребованы в войсках, поэтому авиазаводы РФ не снижают темпы выпуска. Новые партии воздушных судов уже находятся в производстве, добавили в пресс-службе.

В корпорации отметили, что Су-57 остается самым испытанным в реальных боевых условиях истребителем пятого поколения. С его борта могут применяться современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты.

Летчик Су-57, которого цитирует "Ростех", уточнил, что самолет хорошо показал себя в рамках СВО. По его словам, новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается воздушное судно.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, указал, что истребитель продолжает улучшаться: наращиваются возможности его вооружения и систем, что позволяет решать важные задачи. Он подчеркнул, что своевременное выполнение заданий гособоронзаказа по поставке этих и других самолетов оперативно-тактической авиации – ключевая задача корпорации.

По словам Бадехи, сотрудники ОАК вместе с другими компаниями "Ростеха" обеспечивают необходимые темпы изготовления самолетов.

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