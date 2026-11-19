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В Красноярске задержали 28-летнего мужчину, который избил бывшую супругу в лифте жилого дома. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел днем 15 ноября. Между супругами, которые находятся в процессе развода, вспыхнул конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаками по лицу. В лифте в это время находилась детская коляска с маленьким ребенком.

По данным следствия, насилие в семье носило систематический характер. Мужчина избивал жену с самого начала совместной жизни. При этом официально супруги еще не разведены.

Уголовное дело расследуют по статьям об истязании и хулиганстве с применением насилия. Сейчас следствие решает вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее в Коломне росгвардейцы задержали 39-летнего местного жителя, напавшего на сожительницу и соседа. Инцидент произошел после совместного распития алкоголя, мужчина избил женщину, а когда на помощь пришел сосед, переключился на него.

При задержании дебошир лег на асфальт и потребовал вызвать скорую, однако медики не нашли у него травм. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за наркотики.