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Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Берлин для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами. Встреча пройдет в рамках "коалиции желающих", сообщил Кушнер в соцсети X.

По его словам, участники консультаций намерены обсудить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. В частности, речь пойдет о возможной роли "коалиции желающих" в обеспечении безопасности страны в послевоенный период.

"Наши приоритеты в ходе этой поездки заключаются в дальнейшем укреплении тесной координации с Украиной и Европой, выработке единой позиции по ключевым элементам устойчивого мира, а также в совместной подготовке повестки и предлагаемого формата следующего раунда многосторонних переговоров", – добавил Кушнер.

Примечательно, что на трехсторонней встрече в Шэньчжэне Уиткофф и Кушнер присутствовать не будут. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил их отсутствие занятостью в урегулировании конфликта на Украине и работе с европейскими партнерами.

Сама встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в рамках саммита АТЭС. В Кремле заявляли, что журналисты смогут присутствовать на части переговоров.