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Употребление фруктов на ночь может замедлить процесс похудения. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на диетолога Марият Мухину.

Специалист отметила, что это происходит из-за наличия природного сахара, избыточное потребление которого может привести к нарушениям обмена веществ.

"В отличие от глюкозы, которая используется клетками напрямую или запасается в виде гликогена, природный сахар почти целиком перерабатывается печенью. Ее излишки активно превращаются в жирные кислоты. При регулярном сценарии это способствует накоплению липидов в жировых депо", – пояснила она.

Диетолог подчеркнула, что фрукты с высоким гликемическим индексом вызывают серьезное повышение уровня глюкозы в крови, а их употребление вечером заставляет организм вырабатывать инсулин, провоцируя тем самым стремительное снижение уровня сахара в крови.

Еще одним важным фактором является процесс пищеварения. Если съесть фрукты сразу после плотного, богатого белками и жирами ужина, может возникнуть биохимический конфликт, когда эти продукты перевариваются быстрее, чем тяжелая пища, и могут "застрять" в желудке.

"Это повышает кислотность, создает благоприятную среду для брожения, что ведет к вздутию, дискомфорту и нарушению сна. Плохой сон сам по себе подрывает гормональный баланс, что косвенно тоже мешает похудению. Возникает замкнутый круг", – заключила специалист.

Ранее доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева рассказала, что вода с лимоном, выпитая до еды утром, не поможет сжечь жир или вывести токсины, однако положительно повлияет на иммунитет и здоровье сосудов, а также косвенно поспособствует похудению, притуплив чувство голода.

Специалист отметила, что воду нужно употреблять для нормального метаболизма. Если выпить целый стакан до еды, в течение дня можно будет избежать нежелательных перекусов.