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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала, как китайские граждане реагируют на кортеж президента России Владимира Путина, проезжающий по улицам Шэньчжэня. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Китайцы фотографируют кортеж президента России", – написала Захарова.

Она также разместила фото и видео. На кадрах видно, как множество людей выстроилось вдоль дороги. Они снимают проезжающий кортеж на мобильные телефоны.

В китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября проходит саммит АТЭС. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, программа пребывания Путина рассчитана на три дня. В нее входят мероприятия форума, переговоры в двустороннем формате и отдельная встреча с главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

