Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самое высокое атмосферное давление в Москве в период с 18 по 23 ноября ожидается в воскресенье, 22 ноября. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам специалиста, в указанную дату оно составит 742 миллиметра ртутного столба. При этом до понедельника, 23 ноября, фон атмосферного давления останется пониженным, но постепенно начнет повышаться на несколько миллиметров в сутки до следующей пятницы, 27 ноября.

Паршина добавила, что в четверг, 20 ноября, давление снизится до 731 миллиметра ртутного столба.

Днем ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что снегопад, начавшийся в столице утром среды, 18 ноября, сменится дождем в конце недели. Тем не менее на следующей неделе во вторник, 24 ноября, ожидается понижение дневной и ночной температур до отрицательных значений. Также не исключены новые снегопады.

