Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднегодовая температура воздуха в Москве и Московской области к 2050 году повысится на 1,5–2 градуса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на климатолога, академика РАН, директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

По его словам, изменения климата последних 20–30 лет можно экстраполировать в будущее. Климатолог добавил, что при потеплении будут меняться и осадки, включая экстремальные.

Семенов также обратил внимание, что пару месяцев назад исследователи опубликовали результат, касающийся снегопадов в Москве. Прогнозы показали, что количество умеренных снегопадов будет снижаться вместе с потеплением и сокращением продолжительности зимы. Однако, по его словам, число сильных снегопадов в городе останется на прежнем уровне.

"Это важный сигнал нашим коммунальщикам", – отметил Семенов.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что температура воздуха в Москве в ноябре держится на уровне примерно на 2 градуса выше нормы. Однако, по ее словам, этого недостаточно для того, чтобы отнести месяц к аномально теплым.

Синоптик рассказала, что в конце рабочей недели в Москве потеплеет. Днем в четверг, 19 ноября, температура поднимется до плюс 2–4 градусов, а в пятницу, 20 ноября, – до плюс 3–5 градусов. В воскресенье, 22 ноября, в Московском регионе снова не исключено небольшое похолодание.

