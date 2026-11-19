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В селе Елизаветино Забайкальского края в школе отменили занятия после сообщения о появлении медведя в населенном пункте. Об этом РИА Новости рассказал глава администрации поселения Виктор Гудков.

Решение приняли из соображений безопасности, поскольку детям приходится добираться до школы ранним утром, когда на улице еще темно. В местной школе учатся 70 детей. По словам Гудкова, отмена занятий должна помочь избежать возможной встречи школьников с хищником по дороге на уроки.

После сообщения о медведе в Елизаветино сразу направили охотоведов. Специалисты должны разобраться в ситуации. Гудков отметил, что раньше медведей в этом населенном пункте не замечали. Нынешний случай стал первым.

В Забайкальском крае с 29 сентября действует режим повышенной готовности. Его ввели из-за появления медведей в населенных пунктах региона.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области в 2026 году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие.