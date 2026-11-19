Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Двусторонняя встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС продлилась почти час. Беседа двух лидеров прошла в Центре международных обменов в китайском Шэньчжэне.

"Трамп покинул комнату, в которой проходила встреча", – говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

При этом перед самой беседой Путин и Трамп обменялись короткими репликами на английском. В начале президент США назвал российского лидера своим другом, а также дважды сказал, что рад его видеть. Путин, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу.

Во время рукопожатия Трамп также наклонился к президенту России и негромко сказал ему несколько слов на ухо. Путин ответил утвердительно. Затем лидеры прошли к креслам.

Накануне Путин и Трамп также кратко пообщались. Перед совместным фотографированием лидеров АТЭС президенты поприветствовали друг друга в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и обменялись несколькими фразами.

19 ноября должна состояться трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР. Глава Белого дома уточнял, что его контакты с президентом России, которые продолжаются на протяжении многих лет, в перспективе могут привести к положительным результатам.

