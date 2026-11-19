Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первый детеныш пятнистой гиены появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщило учреждение, передает портал мэра и правительства города.

При появлении на свет детеныш весил 1–1,5 килограмма. Его тело покрыто мягкой черной шерстью, которая со временем посветлеет. Пол специалисты определят, когда животное немного подрастет.

У пятнистых гиен беременность длится около 110 дней. За пару недель до родов самка перестает выходить в уличный вольер. Детеныши этого вида единственные среди плотоядных млекопитающих рождаются с открытыми глазами и прорезавшимися зубами.

Пятнистые гиены – самые крупные в семействе гиен. Обитают они на большей части Африканского континента: в саваннах, полупустынях, сухих и горных лесах. Эти хищники живут большими кланами, которые могут насчитывать десятки особей.

В зоопарках пятнистых гиен держат редко. В России их можно увидеть в зоосадах Москвы, Ленинградской области, Ижевска, Перми, Новосибирска и Старого Оскола. В Московском зоопарке увидеть малыша можно на экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада, для этого потребуется входной билет.

Ранее сообщалось, что обитатели Московского зоопарка поправляются перед холодами. Одним запас нужен, чтобы пережить спячку, другим – чтобы сохранить силы к сезону размножения, третьим – чтобы оставаться деятельными зимой.

Прибавку зоологи держат под контролем. Они подбирают рацион так, чтобы масса росла постепенно и без вреда для здоровья. Символ зоопарка – манул Тимофей – в настоящее время также находится на зажировке.

