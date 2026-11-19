Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильные морозы в Московском регионе теперь случаются примерно каждую третью зиму. С начала 1980-х до начала 2000-х годов такие периоды наступали в среднем лишь раз в семь лет, рассказал в беседе с "Газетой.ру" климатолог академик РАН Владимир Семенов.

По словам ученого, речь не о том, что зимы в целом стали холоднее. Напротив, в начале сезона, особенно в декабре, температура стала заметно выше. Однако в январе и феврале участились периоды аномальных холодов. При этом в 1960-х и 1970-х годах такие температуры не считались бы необычными – морозные зимы тогда случались достаточно часто. Однако, продолжил Семенов, от них отвыкли после более теплых 1980-х и 1990-х годов.

Семенов связал учащение морозов с сокращением площади арктических льдов, в том числе в Баренцевом море. Из-за этого во второй половине зимы у южной границы моря чаще формируется антициклон, который блокирует поступление теплого и влажного воздуха с Атлантики. Обычно он приносит в европейскую часть России более мягкую погоду и осадки, а при такой циркуляции вместо этого приходят сильные морозы.

Климатолог подчеркнул, что зависимость от площади льда нелинейная. Пока ледяной покров сокращается, вероятность образования таких антициклонов растет. Но если льда станет еще меньше, этот механизм перестанет действовать и морозные периоды будут возникать реже.

По оценке Семенова, в ближайшие 5–10 лет влияние этого эффекта ослабнет. Аномальные холода время от времени продолжат приходить, однако их частота вновь снизится. При этом общая тенденция к потеплению сохранится.

Ранее синоптики зафиксировали рост средней декабрьской температуры в Москве почти на 5 градусов с 1879 года. По словам эксперта Николая Терешонка, грядущий месяц ожидается около климатической нормы или с превышением на 1–4 градуса. При этом наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа положительных температурных аномалий в конце года.