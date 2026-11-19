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Госпереворот на Украине в 2014 году фактически организовали Соединенные Штаты. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в интервью газете The New York Times.

По словам Маска, без участия Госдепартамента и других американских государственных структур госпереворот был бы невозможен.

"Американцы организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это агрессивное действие", – добавил предприниматель.

Госпереворот на Украине стал результатом трехмесячного противостояния сторонников и противников евроинтеграции, получившего название "евромайдан". Тогда от власти отстранили президента Виктора Януковича.

Жители юго-восточных областей страны, преимущественно русскоязычные, не признали новые украинские власти. В Крыму прошел референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине – следствие системной ошибки западных стран, в том числе европейских. По его словам, Запад пожинает на Украине плоды своей же политики.

Он считает, что украинский кризис возник из поддержки западными странами госпереворота в Киеве. Именно это, по словам президента России, повлекло за собой события в Крыму, а затем и на юго-востоке Украины. При этом президент охарактеризовал отношения между Киевом и Европой как "очень странные".

