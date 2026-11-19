Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

В документе сказано, что соленую и пастеризованную икру предлагается подавать с зеленым или репчатым луком, а также использовать как ингредиент других блюд. Для икряников, запеканок, пирогов и других кулинарных изделий подойдет свежая или размороженная икра частиковых рыб.

В свою очередь, икрянкой назвали блины или запеканку из свежей рыбьей икры, сбитой с яично-молочной смесью и пшеничной мукой. Подавать ее рекомендуют теплой, со сметаной и мелко нарезанным зеленым или сладким репчатым луком. Те же рекомендации действуют для икры судака, леща, язя и трески.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что перечень блюд в ГОСТе на русскую кухню планируют расширить в 2027 году примерно на 135 позиций. По ее словам, 132 блюда, которые уже вошли в стандарт, не предел, а база для дальнейшей систематизации.

Документ утвердил Росстандарт 11 ноября 2026 года. В силу ГОСТ вступит 1 января 2027 года, однако применять его разрешено уже сейчас. Кроме того, отдельно собираются разработать ГОСТ на требования к ресторанам русской кухни – по аналогии с опытом международного сообщества. Основой для него должен стать стандарт ISO 216221 "Рестораны с национальной кухней", применяемый во многих странах мира.

