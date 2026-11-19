Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Китай входит в тройку стран – лидеров по экспорту столичной продукции. Москва выстроила комплексную систему поддержки предпринимателей, осваивающих этот рынок. Им доступны самые разные инструменты – от обучающих курсов и консультаций экспертов до профильных грантов и участия в крупнейших международных выставках, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За пять лет объем поддержанного городом экспорта в Китай достиг почти 32 миллиардов рублей. Около 70% поставок приходится на пищевую промышленность: спросом пользуются сладости, напитки и продукты для здорового питания. Также популярны электроника, электротехника и товары широкого потребления", – отметила Сергунина.

С июля 2021 года по июль 2026-го благодаря Московскому экспортному центру было подписано около 630 контрактов. Примерно две трети сделок заключены по итогам продвижения столичных брендов на крупнейших китайских маркетплейсах, таких как 1688.com, Alibaba, Tmall, Pinduoduo, JD, WeChat и Douyin. Еще 65 контрактов принес выход в зарубежные ретейл-сети.

Одной из самых эффективных мер поддержки остается участие в международных выставках и бизнес-миссиях. За пять лет этой возможностью воспользовались 300 экспортеров. Коллективный стенд Made in Moscow работал на площадках Sial China, Shanghai International Personal Care Expo, China International Fashion Fair и других отраслевых событиях. Около 100 столичных производителей приняли участие в фестивалях-ярмарках "Сделано в России" в Пекине, Харбине, Чэнду и Шэньяне. Полный список программ опубликован на сайте МЭЦ.

Сотрудничество Москвы и Китая укрепляют многие долгосрочные соглашения. Так, партнерство с Международной торговой палатой Ябаолу дает столичным компаниям прямой выход в розничные сети, а меморандум с Харбинской бондовой зоной способствует оптимизации логистики. Ассоциация импортеров российских товаров Суйфэньхэ помогает использовать потенциал приграничных регионов, а Торгово-промышленная палата города Лэшань выступает связующим звеном между деловым сообществом Москвы и Сычуани – одной из самых динамично развивающихся провинций КНР.

В преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае стартовала серия мероприятий "Московские сезоны". В программу вошли показ коллекций столичных дизайнеров, запуск тематического поезда в метро, гала-концерт "Магия русского балета", спортивный забег и многое другое.

Ранее Сергунина рассказала, что на выставке China Licensing Expo в Шанхае представили стенд "Культура Москвы". Гостей площадки встречает цифровая версия манула Тимофея – символа Московского зоопарка. Также запланированы переговоры о создании продукции с изображением животного: игрушек, сувениров и анимационных проектов.

