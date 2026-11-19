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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку, если народ страны отвергнет новую конституцию. Об этом политик сообщил в ходе заседания правительства республики.

Он отметил, что предварительный проект нового основного закона страны будет опубликован на следующей неделе. При этом Пашинян подчеркнул, что в случае одобрения армянским народом новой конституции, он не будет баллотироваться в премьер-министры на следующих выборах.

Еще в январе 2024 года Пашинян заявлял, что стране нужна новая конституция, которая обеспечит "жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Он говорил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной.

В октябре 2026-го Пашинян не исключил проведения досрочных парламентских выборов для принятия новой конституции в случае, если не удастся убедить оппозицию одобрить проект для вынесения его на референдум. У правящей в Армении партии "Гражданский договор" в действующем парламенте нет конституционного большинства для одобрения проекта.

В начале ноября прошли обыски в квартирах лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции политсилы Нарека Карапетяна. Партия заявляла, что обыски вызваны паникой Пашиняна, который терпит неудачу в вопросе принятия новой конституции.