Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москве закрывается сезон летней речной навигации. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в этом году причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные теплоходы более 2,4 тысячи раз за 6,5 месяца работы.

"Мы постоянно улучшаем качество обслуживания и обновляем флот, чтобы путешествия по воде были еще комфортнее и привлекательнее для отдыха", – добавил он.

Ликсутов подчеркнул, что за сезон круизные суда отправлялись более чем в 40 городов и туристических центров России, более 60 теплоходов разного класса курсировали по речным маршрутам страны, а посетителями речных вокзалов с апреля по ноябрь стали более 1,8 миллиона человек.

В Дептрансе предупредили, что маршруты-переправы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина тоже прекратили работу.

Ранее в Москве завершился сезон работы фонтанов. После отключения сооружений специалисты промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, а также демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки.

Насосы на сооружениях отключаются последовательно. Это сделано специально, чтобы избежать гидроудара. На слив воды из чаш уходит от 15 минут до нескольких суток.