Маршруты-переправы до Химок и Южного Тушина завершат работу 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршруты-переправы от Северного речного вокзала до Химок и причала "Захарково" в Южном Тушине прекратят работу 14 ноября до следующего сезона навигации. Об этом сообщил Дептранс со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В последний день навигации теплоходы выполнят заключительные рейсы. Расписание отправлений доступно на сайте речного транспорта.

На переправе до причала "Химки" пассажиры могут добраться за 30 минут, а поездка до "Захарково" занимает около 10 минут. На маршрутах работают суда "850 лет Москве" и "Москва-1". Они позволяют жителям быстрее добираться до пунктов назначения, выступая альтернативой наземному транспорту.

С начала сезона навигации теплоходы перевезли по этим направлениям более 215 тысяч пассажиров. Как отметил Ликсутов, речной транспорт продолжит развиваться по поручению Сергея Собянина, а переправы вновь откроются в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что последние в этом сезоне круизные теплоходы отправятся от Северного речного вокзала 16 ноября и направятся в Нижний Новгород.

За текущий сезон Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили более 2,3 тысячи рейсов в российские города. В прошлом году круизами от столичных вокзалов воспользовались свыше 360 тысяч пассажиров – это стало рекордным показателем более чем за 30 лет.

