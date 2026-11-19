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Супруга актера Рузиля Минекаева, известного по сериалу "Слово пацана", Азиза Минекаева ответила на вопрос о самочувствии после публикаций из больницы. Об этом она рассказала на премии OK! Awards "Больше чем звезды".

Журналисты поинтересовались, удалось ли ей восстановиться после проблем со здоровьем.

"У меня не было тревожных сторис. Все хорошо, спасибо", – коротко ответила Минекаева.

О проблемах со здоровьем во время беременности 28-летняя Минекаева рассказала в начале ноября. Девушка столкнулась с сильными болями в спине. По ее словам, она оказалась практически обездвижена и не могла ходить без помощи мужа. Медики диагностировали у нее воспаление межпозвоночных суставов и грыжу в крестцовом отделе.

О скором пополнении в семье пара объявила в сентябре. Спустя время стало известно, что у них родится мальчик. Отмечалось, что на гендер-пати Минекаевы попросили друга показать им цветок или плоскогубцы в зависимости от пола будущего ребенка. Также пара уже воспитывает трехлетнего сына Рэмиля.