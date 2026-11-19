19 ноября, 11:30Политика
Путин, Трамп и Си Цзиньпин начали встречу на полях саммита АТЭС
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лидеры впервые в истории проводят такие переговоры.
В начале встречи Путин, Трамп и Си Цзиньпин сделали совместное фото. По словам председателя КНР, их первая в истории трехсторонняя встреча имеет новаторское значение. Путин выразил признательность Си Цзиньпину за организацию данного мероприятия. Трамп, в свою очередь, сказал, что для него честь быть на встрече с лидерами России и Китая.
"У нас есть много вопросов, которые необходимо обсудить", – сказал американский президент.
Лидер США подчеркнул, что на встрече будет также обсуждаться конфликт на Украине. Все стороны заинтересованы в разрешении кризиса, резюмировал он.
Встреча глав трех государств проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" – символа долговечности и благополучия. Перед этим главы государств приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС. Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Путина и Трампа.
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