Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лидеры впервые в истории проводят такие переговоры.

В начале встречи Путин, Трамп и Си Цзиньпин сделали совместное фото. По словам председателя КНР, их первая в истории трехсторонняя встреча имеет новаторское значение. Путин выразил признательность Си Цзиньпину за организацию данного мероприятия. Трамп, в свою очередь, сказал, что для него честь быть на встрече с лидерами России и Китая.

"У нас есть много вопросов, которые необходимо обсудить", – сказал американский президент.

Лидер США подчеркнул, что на встрече будет также обсуждаться конфликт на Украине. Все стороны заинтересованы в разрешении кризиса, резюмировал он.

Встреча глав трех государств проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" – символа долговечности и благополучия. Перед этим главы государств приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС. Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Путина и Трампа.

