Фото: MAX/"ФТС России"

Таможенники Калининграда на границе с Польшей пресекли попытку незаконного ввоза брендовых сумок и обуви на 4 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, партию незадекларированных товаров обнаружили в пункте пропуска "Мамоново-2". Их перевозил 59-летний мужчина, имеющий российское и немецкое гражданство. Он прибыл из Польши на автомобиле.

При досмотре инспекторы обнаружили восемь сумок Dior, Hermes и Loewe, а также 13 пар мужской и женской обуви Calvin Klein, Chanel и Jude. Водитель не предоставил таможенную декларацию и не сообщил о вещах, подлежащих извещению. Экспертиза подтвердила, что все изделия новые.

Как объяснил мужчина, он вез товары для родственников и друзей. В отношении фигуранта возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование товаров"). Мужчине выписали штраф в размере 1 033 469 рублей, который он уже выплатил. Сейчас решается вопрос о дальнейшем оформлении товара.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФТС России пресекли попытку вывоза в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Инцидент произошел в пункте пропуска "Покровка". Лишайник удалось обнаружить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Его пытался незаконно вывезти из страны 56-летний мужчина.

Он сложил лишайник в десять картонных коробок и раздал их другим людям, которые следовали через границу. В ведомстве пояснили, что мужчина не задекларировал товар и не предоставил разрешительные документы для вывоза.