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В России женщины по итогам третьего квартала года снова обогнали мужчин по средней сумме вклада. Она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи у противоположного пола. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

За год средний размер депозита вырос у обеих групп, но у женщин динамика заметнее: плюс 8,6% против 7,2% у мужчин. В пресс-службе пояснили, что клиентки размещают средства на более крупные суммы, чем клиенты.

По средней сумме вклада лидирует Магаданская область – 622 тысячи рублей. В топ-5 также вошли Москва (593,6 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (583,2 тысячи рублей), Камчатский край (583 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (552,8 тысячи рублей).

По количеству вкладов первенство у столичного региона: на Москву пришлось 68,4% всех вкладов в десятке регионов-лидеров, на Московскую область – 29,6%.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что банковская система России стабильна, а вкладам граждан ничто не угрожает. По его словам, разговоры об "изъятии вкладов" и "гибели банковской системы" распространяют иностранные СМИ в пропагандистских целях.

