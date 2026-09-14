Юрист Чирикова: с 1 октября россияне смогут класть наличные на свой счет через СБП

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С 1 октября 2026 года положить наличные на свой счет можно будет через банкомат другого банка. Деньги направят через систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова изданию RT.

По ее словам, средства зачислят на счет человека, который и вносит наличные. За одну такую операцию получится внести до 25 тысяч рублей, за календарный день – до 50 тысяч рублей, а за календарный месяц – до 200 тысяч рублей.

"Лимиты общие для одного человека", – сказала Чирикова.

Эта функция появится на устройствах клиентов банков, которые подключат ее, а стоимость операции будет зависеть от тарифа.

Старший преподаватель также посоветовала перед внесением купюр убедиться, что банкомат поддерживает пополнение через СБП, затем проверить выбранный счет, сумму и комиссию на экране, а после зачисления сохранить чек.

Ранее Центробанк России продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций. Меры касаются как граждан, так и юридических лиц. Для россиян, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, по-прежнему действует лимит на снятие наличных.