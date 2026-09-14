ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Фото: mil.ru

Российские военные отбили у ВСУ населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

При этом российские подразделения ведут активные бои за село Малая Волчья в Харьковской области.

Ранее оборонное ведомство заявило, что ВС РФ смогли окружить около 1 700 украинских солдат в Харьковской области. При этом российские войска продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований – бои идут в районах Варваровки, Нефедовки и Черного.

Ранее под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков в Харьковской области, а до этого подразделения группировки войск "Север" заняли населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области.

