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14 сентября, 12:59

Происшествия

Женщина попыталась украсть несколько упаковок кофе из магазина в Москве

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержали 48-летнюю женщину, подозреваемую в попытке кражи кофе из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе Москворечье-Сабурово. В магазине на Каширском шоссе женщина взяла несколько упаковок зернового кофе общей стоимостью более 8 тысяч рублей, спрятала их в рюкзак и направилась к выходу, не оплатив товар.

Сотрудники охраны заметили это и остановили ее до приезда полиции. В итоге подозреваемую задержали. Похищенный кофе изъят и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В отношении женщины избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Ранее полицейские в Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже икон и ноутбука у знакомого на сумму более 200 тысяч рублей. Потерпевшим оказался 66-летний москвич. У подозреваемого были ключи от квартиры пожилого мужчины. Дождавшись, когда хозяин уедет, злоумышленник проник в жилище и вынес две иконы и ноутбук. Краденое он продал, а деньги потратил.

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