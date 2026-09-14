В Москве задержали подозреваемого в краже икон и ноутбука у знакомого на 200 тыс руб

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В Москве полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже икон и ноутбука у знакомого на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по городу.

По данным ведомства, потерпевшим оказался 66-летний москвич. Уточняется, что у подозреваемого были ключи от квартиры пожилого мужчины. Дождавшись, когда хозяин уедет, злоумышленник проник в жилище и вынес две иконы – Владимирской Божьей Матери и Иисуса Христа – и ноутбук. Краденое он продал, а деньги потратил.

В МВД отметили, что подозреваемого задержали в Долгопрудном. Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве задержали 32-летнюю работницу клинингового сервиса за кражу золотых украшений на сумму 130 тысяч рублей. Похищенное она сдала в ломбард. Возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ.