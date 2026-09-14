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14 сентября, 12:14

Общество

Бабье лето "на минималках" установилось в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице с минувших выходных, 12 и 13 сентября, установилось бабье лето "на минималках", заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, это означает, что природа пытается устроить осенний праздник тепла, но "бюджет уже закончился". Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Он назвал этот период теплым и относительно сухим, но не эталонным, а скорее бабьим летом "с оговорками".

Тишковец отметил, что в течение рабочей недели в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью температура составит от 5 до 10 градусов, возможны предутренние туманы. Днем воздух прогреется до 16–21 градуса.

Ранее специалисты предупреждали, что в первой половине наступившей недели температура воздуха в Москве может упасть до околонулевых значений. В регионе не исключаются заморозки. Это произойдет из-за активного ночного выхолаживания. Заморозки возможны в травостое и на почве.

При этом сезон подачи отопления в столице, предположительно, начнется лишь в последние дни первой декады октября. Тепло в батареях обычно появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. По климатическим нормам этот период в Москве выпадает на 5–10 октября.

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